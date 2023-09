SV Werder: Cesay-Entscheidung bahnt sich an

Seit Montag trainiert Kallum Cesay beim SV Werder Bremen mit. Schon bald könnte sich entscheiden, ob der 21-jährige Rechtsverteidiger den Grün-Weißen langfristig erhalten bleibt. Clemens Fritz bezieht Stellung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Leiter des Lizenzbereichs bei Werder sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Er hat es gut gemacht – sowohl sportlich als auch menschlich. Es ist nicht einfach, als junger Spieler in eine gefestigte Mannschaft zu kommen. Zudem wusste er ja auch, dass er genau beobachtet wird. Er macht einen offenen Eindruck.“

Lese-Tipp

Werder: Weiser-Verkauf kein Thema

An der Weser ist man also durchaus angetan von Cesay. „Wir werden mit seinem Berater in den Austausch gehen“, macht Fritz dem bei Tottenham Hotspur ausgebildeten Profi Hoffnung. Gleichwohl sei noch keine endgültige „Entscheidung gefallen“. Es dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein, bis sich die Zukunft des Nationalspielers von Sierra Leone klärt.