Mata: Nächster Interessent aus der Heimat?

Im Rennen um Juan Matas Dienste scheint sich mit Real Sociedad San Sebastián der nächste Bewerber in Stellung zu bringen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, wären die Basken an einer Verpflichtung des 33-Jährigen interessiert, sofern Manchester United dessen auslaufenden Vertrag auflöst und so einen ablösefreien Wechsel ermöglicht.

Der Spanier wird nach bald acht Jahren bei United nicht mehr benötigt. In dieser Saison kommt Mata lediglich auf drei Kurzeinsätze in der Champions League und im EFL-Cup. Dementsprechend wird der Vertrag des Weltmeisters von 2010 wohl nicht mehr verlängert. Der Linksfuß befasst sich deshalb seit einiger Zeit mit einem vorzeitigen Abschied aus England, zuletzt wurde auch der FC Barcelona mit einer möglichen Verpflichtung in Verbindung gebracht.