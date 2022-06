Bayer 04: Profivertrag und Nürnberg-Leihe für Fofana

Sadik Fofana hat seinen ersten Profivertrag bei Bayer Leverkusen unterschrieben. Wie die Werkself offiziell bekanntgibt, erhält der 19-jährige Innenverteidiger einen Profivertrag, der bis zum Sommer 2025 datiert ist. Für die kommenden zwei Jahre wird Fofana überdies an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg ausgeliehen.

„Durch den jetzigen Schritt zu einem Top-Zweitligisten wird Sadik wichtige neue Erfahrungen machen und vor allem Wettkampfpraxis auf hohem Niveau sammeln können“, sagt Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes, „wir trauen ihm eine erfolgreiche Profilaufbahn zu und sind überzeugt, dass er sich in Nürnberg entsprechend weiterentwickeln wird.“

Der Togolese Fofana gilt als großes Abwehrtalent aus dem Bayer-Stall und soll nun nachhaltig den Sprung aus der U19 in den Profibereich schaffen. In der vergangenen Saison bestritt er als absoluter Leistungsträger 18 Partien für die Leverkusener A-Junioren und schnupperte schon am Profikader.