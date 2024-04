S04: Ouwejan reagiert auf Wechsel-Gerüchte

Thomas Ouwejan beschäftigt sich aktuell nicht mit einem Tapetenwechsel. Gegenüber der ‚WAZ‘ betont der Linksverteidiger vom FC Schalke: „Die klingt vielleicht klischeehaft, aber ich habe meinem Berater gesagt, dass wir auf Schalke gerade sehr unter Druck stehen. Ich möchte erst drinbleiben, dann sehen wir weiter.“

Am gestrigen Mittwoch sickerte durch, dass sich der niederländische Erstligist Twente Enschede mit einer Zusammenarbeit befasst. Ouwejan, vertraglich nur noch bis zum Sommer an den Zweitligisten gebunden, will davon aktuell aber nichts wissen, sondern den Fokus auf den Klassenerhalten richten, wie er zu verstehen gibt: „Nach diesen zweieinhalb Jahren liebe ich den Verein, ich will wirklich nicht absteigen.“ Dennoch gilt eine Trennung von Königsblau als beschlossene Sache.