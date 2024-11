Unterschrift im Januar? Lille-Boss bestätigt Bayern-Interesse an David

Jonathan David (24) vom OSC Lille zählt zu jenen Stürmern, die der FC Bayern als potenzielle Verstärkung für die Zukunft ins Auge gefasst hat. Im Podcast ‚L‘After Foot‘ vom französischen Radiosender ‚RMC‘ bestätigt Lilles Präsident, die Münchner seien einer der ausländischen Vereine, „die Interesse an David zeigen“.

Laut einem Bericht von ‚Sky‘ ist insbesondere Max Eberl ein großer Fan von David, der in der Offensive auch außerhalb des Sturmzentrums und somit potenziell um Harry Kane herum agieren kann. Neben großer Geschwindigkeit zählt auch sein guter Abschluss mit beiden Füßen zu den großen Stärken des Angreifers. Aufgefallen ist das Gesamtpaket selbstverständlich auch außerhalb Münchens. Von vielen Klubs „in ganz Europa wird er bewundert“, erklärt Letang.

Ein weiteres großes Plus: David kann im kommenden Sommer ablösefrei wechseln, denn sein Vertrag in Lille läuft aus. Schon ab Januar darf er somit ohne explizite Zustimmung seines Noch-Arbeitgebers mit anderen Klubs verhandeln und dort auch einen ab der nächsten Saison gültigen Vertrag unterzeichnen. Sollten es die Bayern also wirklich ernst meinen, wäre gar nicht mehr so viel Zeit bis zu einer Entscheidung.