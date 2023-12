HSV: Jatta kommt auf den Markt

Der Vertragspoker zwischen dem Hamburger SV und Bakery Jatta entwickelt sich zur Hängepartie. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kommt es in diesem Kalenderjahr zu keinem Abschluss mehr in den Gesprächen über die Verlängerung des auslaufenden Vertrags des 25-Jährigen. Ursprünglich hatte die Jatta-Seite gehofft, bis Jahresende ein verbessertes Angebot des Zweitligisten zu erhalten.

Denn ab dem 1. Januar darf der Flügelflitzer ohne Zustimmung des HSV mit anderen Vereinen einen Kontrakt ab Sommer aushandeln. Aktuell kassiert Jatta in der Hansestadt rund 400.000 Euro jährlich. Grundsätzlich will der dienstälteste HSV-Profi in Hamburg bleiben, mit der aktuellen Entscheidung öffnen die Hanseaten aber nun auch anderen Klubs die Tür, Interesse gibt es aus der Bundesliga. Jatta zählt auch in dieser Saison zum Stammpersonal. Der Gambier steuerte wettbewerbsübergreifend neun Scorerpunkte in 19 Pflichtspielen bei.