Lukratives Angebot: Bundesligist will HSV-Flitzer Jatta

Mit 156 Einsätzen ist Bakery Jatta Zweitliga-Rekordspieler beim Hamburger SV. Der 25-Jährige kennt die Rothosen sogar noch als Bundesligist und durfte 16 Mal im deutschen Oberhaus für die Hamburger auflaufen. Doch wie lange beglückt der dienstälteste HSV-Profi noch den Volkspark? Jattas Vertrag endet zum Saisonende – und der Zweitligist erhält Konkurrenz im Kampf um die Unterschrift des Gambiers.

Zwar sind der HSV und Jatta an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert, laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ haben sich aber mittlerweile auch zwei Bundesligisten in den Poker eingeschaltet und ernsthafte Angebote eingereicht. Auch zwei Offerten aus dem europäischen Ausland und dem arabisch-türkischen Raum sollen vorliegen.

HSV droht ausgestochen zu werden

Ein Angebot der namentlich nicht genannten Bundesligaklubs ist der ‚Mopo‘ zufolge derart lukrativ, dass der HSV sich finanziell strecken müsste, um Jatta von einer Verlängerung zu überzeugen. Zumal er ab dem 1. Januar offiziell ohne Einverständnis seines jetzigen Arbeitgebers auch mit anderen Klubs verhandeln und dort für die kommende Saison unterschreiben darf.

Der Rechtsfuß verlängerte letztmals im Jahr 2019 seinen Kontrakt in der Hansestadt und streicht dem Vernehmen nach knapp 400.000 Euro jährlich ein. Der Leistungsträger möchte nach all der Zeit einen deutlichen Gehaltssprung machen – den gäbe es nach aktuellem Stand offenbar nur in der ersten Liga.

Entscheidung bei Pfeiffer?

Einer, der diesen Winter gerne den umgekehrten Weg gegangen wäre, kommt derweil wohl doch nicht. Patric Pfeiffer vom FC Augsburg war ein Leih-Kandidat an der Elbe, um die akute Abwehrnot zu lindern. Der ‚Hamburger Morgenpost‘ zufolge war das HSV-Eigengewächs an einer Rückkehr interessiert, allerdings habe der FCA dem Winter-Abschied kategorisch den Riegel vorgeschoben.

Pfeiffer (bisher nur sechs Einsätze) wurde demnach zugesichert, in der Rückrunde deutlich häufiger auf Einsatzminuten zu kommen als noch in den Vormonaten. Vorerst ist der 24-Jährige damit aus dem Rennen. Der HSV befasst sich neben dem Augsburg-Profi nach FT-Informationen auch mit Frankreich-Talent Emmanuel Biumla (18) von Girondins Bordeaux.