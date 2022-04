Comeback mit Tor: Goretzkas Rolle im Saisonendspurt

Für den FC Bayern beginnen jedes Jahr im März die entscheidenden Wochen der Saison. In Champions League und Meisterschaft geht es ans Eingemachte. Das Abschneiden in der Königsklasse und die Positionierung in der Bundesliga sind für den Rekordmeister bei der Bewertung einer Spielzeit essenziell.

Deshalb ist es für Julian Nagelsmann enorm wichtig, dass er wieder auf Leon Goretzka zurückgreifen kann. Der Nationalspieler litt an einer langwierigen Verletzung an der Patellasehne, die ihn zu einer viermonatigen Pause zwang. Gegen den SC Freiburg (4:1) stand der Achter wieder auf dem Platz, meldete sich mit einem Tor zurück und schaffte es in die FT-Topelf des Spieltags.

Schlüsselposition im System

„Leon ist nicht nur für die Mannschaft wichtig, sondern für den gesamten Verein“, ließ Nagelsmann nach der Partie im Breisgau verlauten. Dass der Trainer der Bayern große Stücke auf Goretzka hält, verwundert nicht. Gemeinsam mit Joshua Kimmich bildet Goretzka die Schaltzentrale beim FCB und in der deutschen Nationalmannschaft.

Das eingespielte Duo kann die Bayern in großen Spielen auf ein anderes Level hieven. Deshalb werden die nächsten Spiele auch von hoher Bedeutung sein. Goretzka muss den Spielrhythmus wiederfinden und Minuten sammeln, ohne seinen Körper zu überlasten.

Einzigartige Physis

Seine einzigartige Wucht aus dem Mittelfeld bringt keiner seiner Vertreter mit. Am ähnlichsten ist Goretzka noch Corentin Tolisso, doch der Franzose hat sich einmal mehr einen Muskelfaserriss zugezogen. Neuzugang Marcel Sabitzer und der vom Offensivspieler zum Achter umfunktionierte Jamal Musiala sind andere Spielertypen. Goretzkas Zweikampfstärke und Angriffskraft machen ihn zum perfekten Partner für den umtriebigen Strategen Kimmich.

Das sieht auch Nagelsmann so, der „Leons körperliche Präsenz“ hervorhob und sich auch darüber im Klaren ist, dass genau dieses Attribut im Champions League-Viertelfinale gegen den FC Villarreal (6.4. und 12.4.) sowie im Spitzenspiel der Bundesliga gegen Borussia Dortmund (23.4.) gefordert sein wird.