Zwiespalt bei den Bayern: Kommt ein Lewandowski-Ersatz?

Der Abgang von Robert Lewandowski spült zwar unmittelbar 45 Millionen Euro in die Kassen des FC Bayern, sportlich gesehen schmerzt der Verlust des zweifachen Weltfußballers aber immens. Deshalb soll es an der Säbener Straße auch unterschiedliche Meinungen zur Kaderplanung in diesem Sommer geben.

Laut ‚kicker‘ würde das Trainerteam rund um Chefcoach Julian Nagelsmann gerne einen Ersatz für den polnischen Mittelstürmer in Empfang nehmen. Die Entscheider aus der sportlichen Führungsetage des Rekordmeisters haben dem Bericht zufolge aber „keine echte Neun im Blick“. Der Markt gebe einen solchen Spieler aktuell nicht her, heißt es weiter.

Tel und Kane

Mangels Alternativen sollen sich Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic zunächst um Matthys Tel von Stade Rennes kümmern. Der 17-Jährige wäre aber mit Sicherheit kein Spieler, von dem man verlangen könnte, in die extrem großen Fußstapfen von Lewandowski zu treten. Vielmehr wäre Tel eine enorm kostspielige Investition in die Zukunft. Dem Vernehmen nach soll das französische Sturmjuwel 30 Millionen Euro kosten.

Nächsten Sommer – so das Sportmagazin – wolle man verstärkt um Harry Kane von Tottenham Hotspur werben. Der englische Nationalspieler steht noch bis 2024 unter Vertrag und würde ohne Verlängerung nach der bevorstehenden Saison in sein letztes Vertragsjahr bei den Londonern gehen. Offenbar sehen die Münchener hier eine Möglichkeit, den 28-Jährigen zu verpflichten.

Alternativen bereits im Kader

Finanzierbar wäre der Transfer eines Topstürmers in diesem Sommer ohnehin nur äußerst schwer. Dementsprechend wird Nagelsmann wohl alternative Taktiken verwenden müssen. Dem ‚kicker‘ zufolge deutet vieles auf eine Doppelspitze mit Sadio Mané und Serge Gnabry hin. Egal wer am Ende aufläuft, Lewandowski wird man aufgrund seiner Torquote wohl ohnehin nur im Kollektiv ansatzweise ersetzen können.