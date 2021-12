PSG stellt Wijnaldum ins Schaufenster

Paris St. Germain und Georginio Wijnaldum könnten bereits nach wenigen Monaten getrennte Wege gehen. Laut ‚Sky Sports‘ ist der Pariser Klub offen für Angebote für den Sommerneuzugang. Mit dem FC Arsenal gebe es dem Bericht zufolge einen potenziellen Abnehmer, auch eine Rückkehr zu Ex-Klub Newcastle United wurde zuletzt ins Gespräch gebracht.

Der 31-jährige Niederländer präferiert dem Vernehmen nach eine Rückkehr in die Premier League. Wijnaldum kam im Sommer ablösefrei vom FC Liverpool nach Paris. Nach anfänglich guten Leistungen musste der Mittelfeldspieler zuletzt häufiger auf der Bank Platz nehmen. Insgesamt kam der Rechtsfuß zu 20 Pflichtspieleinsätzen, von denen er in zehn Partien in der Startelf stand. Sein Vertrag am Eiffelturm läuft noch bis 2024.