Union-Talent vor Milan-Wechsel

Levis Asanji könnte den 1. FC Union Berlin noch im Januar verlassen. Wie ‚transfermarkt.de‘ berichtet, steht der 19-jährige Angreifer vor dem Wechsel zum AC Mailand. Der Vertrag des Youngsters läuft im Sommer aus, die Rossoneri wollen das Talent aber dennoch jetzt schon verpflichten und langsam aufbauen.

Aktuell fehlt Asanji mit einem Ermüdungsbruch, zeigte sich zuvor aber für die Köpenicker äußerst treffsicher. In der U19-Bundesliga steht der Stürmer bei sieben Toren und drei Vorlagen in elf Pflichtspielen. In Mailand könnte Asanji über die zweite Mannschaft langsam an den Profifußball herangeführt werden, die Eisernen besitzen keine Zweitvertretung.