Gehaltsobergrenze und neuer Vertrag: Baumgart klärt auf

Beim 1. FC Köln sind die Zeiten früherer Gehaltsstrukturen vorbei. Berichte über eine Gehaltsobergrenze bestätigte Cheftrainer Steffen Baumgart im ‚Aktuellen Sportstudio‘ des ‚ZDF‘. Auch die kolportierte Summe von zwei Millionen Euro sei laut Baumgart korrekt. „Ich find’ die Zahl immer interessant, aber ich sag’ mal: sie stimmt“, stellte der 51-Jährige klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das mannschaftsinterne Gehaltsgefüge habe man dadurch „auf die richtige Bahn gebracht“. Sowohl sportlich als auch finanziell sei das Ziel, „den FC in der Bundesliga zu stabilisieren“. Im Übrigen, so Baumgart, gelte die Regelung gleichermaßen für Trainer. Auch eine mögliche Verlängerung in der Domstadt kam zur Sprache: „Wir haben gesagt: Was ich jetzt bis 2024 im Vertrag stehen habe, machen wir so noch ein Jahr weiter, wenn der Verein will.“ Die Entscheidungsgewalt liege letztendlich bei Sportchef Christian Keller.

Lese-Tipp

Torloser FC-Neuzugang: Selke erläutert Flaute