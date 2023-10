Im Sommer ablösefrei: Drei Bundesliga-Klubs heiß auf Hartel

Fünf Tore und zwei Assists in neun Spielen stehen für Marcel Hartel in der zweiten Liga zu Buche. Der 27-Jährige hat damit einen gehörigen Anteil am Erfolg des FC St. Pauli: Momentan grüßen die Kiezkicker von der Tabellenspitze und gehören Stand jetzt zum Favoritenkreis auf den Aufstieg in die Bundesliga.

Ob Ersatzkapitän Hartel in der nächsten Saison seine Fußballschuhe noch für die Hanseaten schnürt, ist aber fraglich. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ beschäftigen sich gleich drei Erstligisten mit dem zentralen Mittelfeldspieler von St. Pauli. Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt werden als Interessenten genannt, zudem könnte der 1. FC Köln für den gebürtigen Kölner „zur Option werden“, sollte der Klassenerhalt gelingen.

Stand jetzt wäre Hartel im Sommer ablösefrei zu haben, sein aktuell gültiger Kontrakt ist nur noch bis Ende Juni datiert. Dem Bericht zufolge will St. Pauli den Vertrag mit dem Leistungsträger gerne verlängern. Wirtschaftlich hätten die Hamburger gegenüber der höherklassigen Konkurrenz wohl das Nachsehen. Sollte St. Pauli der Aufstieg gelingen, wäre zumindest das Argument Bundesliga-Fußball nicht mehr ausschlaggebend.