Meisterschaftskampf: Alonso mit deutlicher Ansage

Bayer Leverkusen hat Bayern München im Spitzenspiel der Bundesliga am gestrigen Samstagabend über weite Strecken dominiert, aber durch das torlose Unentschieden trotzdem keine Punkte auf den Tabellenführer gutgemacht. Im Anschluss an die Partie wollte Bayer-Coach Xabi Alonso die Titelverteidigung in der Bundesliga trotz weiterhin acht Punkten Rückstand nicht abschreiben: „Wir haben es fast perfekt gemacht. Wir hatten Chancen und haben fast das ganze Spiel in ihrer Hälfte gespielt. Für die Tabelle ist es nicht genug, aber das Gefühl im Stadion ist okay. Es sind noch zwölf Spiele in der Bundesliga zu spielen, es gibt noch viele Punkte zu holen. Wir reden im April noch einmal.“

Die Marschroute des Spaniers für seine Mannschaft bleibe auch nach dem verpassten Sieg unverändert: „Natürlich werden wir in allen drei Wettbewerben weiter alles geben. Wir müssen einfach so viele Spiele wie möglich gewinnen.“ Das Ergebnis gegen den FCB ärgere ihn nicht so sehr wie andere leicht verspielte Punkte, die für den großen Rückstand auf den Tabellenführer gesorgt haben: „Der Grund dafür ist nicht das Spiel heute, sondern einige Scheiß-Unentschieden, die wir gehabt haben.“ Der amtierende Doublesieger ließ in der Hinrunde unter anderem gegen Kiel (2:2), in Bremen (2:2) und in Bochum (1:1) Zähler liegen.