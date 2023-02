Leipzig-Gerüchte um Nübel – zwei Abgänge im Sommer?

Zwei langjährige Leipziger könnten RB im Sommer den Rücken kehren. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass sich Rechtsverteidiger Lukas Klostermann (26) und Mittelfeldspieler Kevin Kampl (32) bereits nach möglichen Alternativen umschauen. Beide sind vertraglich noch bis 2024 gebunden.

Die Konkurrenz für Klostermann und Kampl ist allerdings groß, einen unangefochtenen Stammplatz in der Startelf hat das Duo nicht. Es wäre eine Trennung nach vielen Jahren – Klostermann trägt das RB-Trikot seit 2014, Kampl kam 2017 für 20 Millionen Euro aus Leverkusen.

Torwart-Frage

Neu zum Team könnte unterdessen ein weiterer Torhüter stoßen. Laut ‚Sport Bild‘ tendieren die Verantwortlichen dazu, „mindestens einen starken Torwart zu Gulacsi dazuzuholen“. Die ungarische Stammkraft fällt seit Oktober mit einem Kreuzbandriss aus.

Janis Blaswich (31) und Örjan Nyland (32) sind die aktuellen Alternativen. Spätestens 2024 kommt Maarten Vandevoordt (20) für zehn Millionen Euro vom KRC Genk nach Leipzig. Die Sachsen könnten den Transfer aber per Klausel schon im kommenden Sommer vollziehen.

Mit Alexander Nübel (26) bringt die ‚Sport Bild‘ noch eine weitere Option bei RB in Spiel. Der bis Saisonende an die AS Monaco verliehene Keeper wolle unbedingt zu einem deutschen Topklub wechseln.

Ein Verbleib beim FC Bayern scheint wegen der harten Konkurrenz um Manuel Neuer (36) und Yann Sommer (34) unwahrscheinlich. Leipzig könne daher „eine ernsthafte Option“ für Nübel werden.