Schweiz vs. Deutschland: Die Aufstellung

Im Spiel gegen Spanien musste die DFB-Elf den späten 1:1-Ausgleich in der sechsten Minute der Nachspielzeit hinnehmen. Gegen die Eidgenossen aus der Schweiz sollen heute in Basel drei Punkte her. Diese Elf schickt Jogi Löw ins Rennen.

Für Robin Gosens (26) zahlt sich die Länderspiel-Pause gleich doppelt aus. Nach dem Debüt am Donnerstag darf der Linksverteidiger von Atalanta Bergamo gegen die Schweiz erneut ran. Emre Can bleibt zunächst draußen und wird durch Matthias Ginter ersetzt. Im Tor wird wie angekündigt ebenfalls umgestellt. Für Kevin Trapp übernimmt Bernd Leno (28) vom FC Arsenal.

Die DFB-Aufstellung