BVB: Zuversicht bei Haaland größer denn je

Erling Haaland am Samstag als engagiertesten Spieler von Borussia Dortmund zu bezeichnen, würde der Mannschaftsleistung beim umkämpften 3:2 gegen RB Leipzig nicht gerecht. Dennoch: Für jeden BVB-Fan war es eine wahre Wonne, den hünenhaften Norweger mit all seinen Emotionen auf der Tribüne zu erleben.

„Wir haben immer betont, dass sich Erling hier mit seiner Aufgabe total identifiziert. Er gibt alles auf und außerhalb des Platzes – das hat man gegen Leipzig auch wieder deutlich sehen können“, erklärt Sebastian Kehl auf Nachfrage der ‚Bild‘, „er hat Bock auf diese Mannschaft, er will mit ihr erfolgreich sein und unsere gesteckten Ziele noch erreichen. Wir können daher absolut nicht erkennen, dass er seinen Abschied vorbereitet.“

Raiola bleibt Raiola

In Dortmund weiß man allerdings auch, mit welcher Art Geschäftsgebaren man es zu tun hat. Haalands Berater ist Mino Raiola. Und der berüchtigte Agent war in den vergangenen Wochen äußerst umtriebig, stattete spanischen und englischen Topklubs persönliche Besuche ab oder gab in Interviews zu verstehen, dass er Dortmunds Verkaufsveto nicht akzeptiert.

Immer wieder kommt man deshalb zu dem Punkt: Das Allermeiste wird von Haalands Wünschen abhängen. Und im Falle der Qualifikation für die Königsklasse – der BVB-Sieg am Samstag war der beste Beleg – stehen die Chancen sehr gut, dass der 20-Jährige seine unmittelbare Zukunft an der Strobelallee sieht.

Für 2022 werden die Karten dann neu gemischt. In Haalands Vertrag ist eine Ausstiegsklausel über kolportierte 75 Millionen Euro verankert. Der nächste Karriereschritt ist quasi vorprogrammiert.