Neuer Klub für Nani

Nani wird seine Karriere in der Türkei fortsetzen. Nach FT-Informationen ist sich der 36-jährige Portugiese mit Adana Demirspor über einen Vertrag einig. Der Medizincheck ist für die nahe Zukunft terminiert und wird in Istanbul stattfinden. Der Offensivspieler ist einer der Wunschspieler des neuen Trainers Patrick Kluivert.

Nani war zuletzt in Australien für Melbourne Victory aktiv. In seiner langen Karriere lief der 112-malige Nationalspieler unter anderem für Manchester United, Sporting Lissabon und den FC Valencia auf. In der Süper Lig war er in der Saison 2015/16 für Fenerbahce am Ball.

