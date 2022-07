Busquets und Messi: Reunion 2023?

Sergio Busquets (34) strebt offenbar eine Wiedervereinigung mit Lionel Messi (35) in den USA an. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, plant der Kapitän des FC Barcelona nach Ablauf seines bis 2023 datierten Vertrags, seine Karriere in der Major League Soccer bei Inter Miami fortzusetzen. Messis Arbeitspapier bei Paris St. Germain läuft ebenfalls in einem Jahr aus, beinhaltet jedoch eine Option auf eine weitere Spielzeit an der Seine.

Barcelona weiß dem Bericht zufolge über das Vorhaben seines langjährigen Sechsers Bescheid und plane dementsprechend, keine neue Vertragsverlängerung zu unterbreiten. Zahlreiche MLS-Klubs streckten bereits in diesem Sommer ihre Fühler nach Busquets aus. Allen voran Inter Miami bemühte sich stark um Barças Schaltzentrale. Der Klub von Ex-Profi David Beckham muss sich allerdings ein weiteres Jahr gedulden. Möglicherweise darf das amerikanische Franchise dann aber mit Busquets und Messi zwei absolute Weltstars als neue Aushängeschilder präsentieren.