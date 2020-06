Haaland mit klarem BVB-Bekenntnis

Erling Haaland befasst sich nach eigener Aussage nicht mit dem nächsten Karriereschritt. Borussia Dortmund betrachte er nicht als Durchgangsstation, stellt der norwegische Mittelstürmer im Interview mit der ‚WAZ‘ klar: „In solchen Kategorien denke ich nicht. Ich denke auch nicht zu viel an die Zukunft, sondern ich lebe in der Gegenwart und entscheide jeweils im Hier und Jetzt, was das Beste für meine Karriere ist. Aus diesem Grund habe ich mich im Winter aus voller Überzeugung für den BVB entschieden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Er sei „gerade erst angekommen. Deshalb denke ich überhaupt nicht darüber nach, den Klub schon wieder zu verlassen.“ Außerdem habe er „einen langfristigen Vertrag unterschrieben“, der allerdings dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro enthält. Gültig ist dieser Passus jedoch noch nicht in diesem Sommer. Akute Sorgen mussten sich die BVB-Fans also auch vor Haalands Treuebekenntnis nicht machen.

Gründe für die BVB-Entscheidung

Vor rund einem halben Jahr lockten die Dortmunder den wuchtigen Linksfuß von RB Salzburg an die Strobelallee. Dabei hätte Haaland auch damals schon die Chance gehabt, zu international noch ambitionierteren Klubs zu wechseln.

Der BVB habe den Zuschlag erhalten, „weil ich zu einem Klub wollte, bei dem ich eine hohe Aussicht auf regelmäßige Einsätze habe.“ Umso glücklicher ist Haaland darüber, dass es am Ende auch so gekommen ist: „Hier konnte ich mich von Anfang an zeigen, in allen Wettbewerben, bis hin zu den K.O.-Spielen in der Champions League. Das ist keineswegs selbstverständlich, und es gibt mir ein gutes Gefühl, dass es so gekommen ist, wie die Verantwortlichen es mir in den Gesprächen dargestellt hatten.“

Favre gebührt Dank

16 Treffer hat Haaland nun in 17 Auftritten für Schwarz-Gelb erzielt. Mitverantwortlich für diese überragende Quote macht der Teenager seinen Trainer Lucien Favre, der in Dortmund nicht unumstritten ist, gestern aber die Garantie erhielt, die Mannschaft auch in der kommenden Saison zu trainieren.

„Er hat mir offensichtlich schon sehr dabei geholfen, besser zu werden. Ich habe viele Tore auf einem noch mal höheren Niveau erzielt, und wir haben als Team mit ihm viele Spiele gewonnen. Das alles spricht für sich“, lobt Haaland. In der kommenden Spielzeit soll dann gemeinsam die erneute Attacke auf die Bayern in Angriff genommen werden.