Zorc bestätigt: Favre bleibt BVB-Trainer – Duo soll verlängern

Lucien Favre wird auch in der kommenden Spielzeit auf der Trainerbank von Borussia Dortmund sitzen. „Wir gehen in dieser Konstellation in die neue Saison und greifen wieder an. Wir haben ein gutes Vertrauensverhältnis und werden die Gespräche zu gegebener Zeit führen“, bestätigte Manager Michael Zorc auf der heutigen Pressekonferenz.

In seinem zweiten Jahr in Dortmund führte Favre den BVB zum zweiten Mal zur Vizemeisterschaft. Das erklärte Ziel Meistertitel verpasste er in dieser Saison. Dennoch ist er der BVB-Trainer mit dem höchsten Punkteschnitt der Vereinsgeschichte. Der Vertrag des Schweizers ist noch bis 2021 datiert.

„Lösung mit Real finden“

Neben Favre sprach Zorc auch noch über weitere offene Personalien. Etwa über Leihspieler Achraf Hakimi (21). „Der Vertrag läuft aus“, erinnerte der Manager, „aber wir haben das Interesse, dass wir nochmal eine Lösung mit Real Madrid und mit ihm eine Lösung finden, dass er nächste Saison nochmal beim BVB spielt“.

Top-Talent Giovanni Reyna (17) soll indes bald einen Profivertrag erhalten. „Er wird noch Großes erreichen. Wir sind in Gesprächen und werden ihn länger an uns binden, sobald er volljährig ist. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die wir weiterführen wollen“, sagt Zorc.