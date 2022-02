Bericht: Frankfurt mit Bayern-Talent Wenig einig

Marcel Wenig wird den FC Bayern im Sommer verlassen. Wie ‚Sport1‘ berichtet, ist sich der 17-jährige Mittelfeldspieler mit Eintracht Frankfurt über einen Wechsel einig. Eine Ablöse wird nicht fällig, da der Vertrag des gebürtigen Nürnbergers in München ausläuft.

Abhängig ist Wenigs Klubwechsel dem Bericht zufolge aber noch davon, ob die SGE eine zweite Mannschaft ins Leben rufen darf. Die neue Zweitvertretung der Eintracht soll in der Hessenliga an den Start gehen, ein entsprechender Antrag wurde bereits beim zuständigen Verband eingereicht. Bis Ende Februar soll die Entscheidung darüber fallen, ob das Vorhaben in die Tat umgesetzt wird.

Aushängeschild der zweiten Mannschaft

Wenn alles nach Plan verläuft, soll Wenig Leistungsträger der zweiten Mannschaft werden und sich mittelfristig bei den Profis etablieren. Der 17-Jährige steht seit 2017 bei den Bayern unter Vertrag, und kommt hauptsächlich in der U19 zum Einsatz.

Mit den Profis durfte er zwar bereits trainieren, eine Perspektive auf Einsatzzeiten hat er aber nicht. Auch Borussia Dortmund hat ‚Sport1‘ zufolge Interesse an einer Verpflichtung von Wenig gezeigt.