„Der Prinz vom Prinzenpark“ | El Cholos doppelte Party

Mbappé holt sich spät den Rekord

Kylian Mbappé hat sich mit seinem Treffer zum 4:2-Endstand gegen den FC Nantes zum alleinigen Rekordtorschützen von Paris St. Germain gekrönt. Damit hat der Vizeweltmeister nun ein Tor mehr auf dem Konto als Edinson Cavani. El Matador traf insgesamt 200 Mal für die Hauptstädter. Die ‚L’Équipe‘ widmet Mbappé am heutigen Sonntag ihre Titelseite und schreibt honorierend dazu: „Der Prinz vom Prinzenpark. […] Kylian Mbappé ist mit nur 24 Jahren der erfolgreichste Spieler in der Vereinsgeschichte.“

Atlético siegt bei Simeone-Rekord

Beim 6:1-Kantersieg von Atlético Madrid gegen den FC Sevilla zeigten die Colchoneros eine echte Glanzleistung. Damit kehrt die Truppe von Trainer Diego „Cholo“ Simeone vorerst auf Rang drei in La Liga zurück. Für den Uruguayer gab es neben dem Sieg noch einen anderen Grund zum Feiern: Für ihn war es die 613. Partie an der Seitenlinie – Rekord. Die ‚as‘ bezeichnet den gestrigen Abend daher als „Cholo-Fest“. Für die „rot-weiße Legende“ sei es eine „historische Nacht“ gewesen. Besonders glänzen konnten Doppelpacker Memphis Depay und Antoine Griezmann. Der Franzose steuerte eine Vorlage und einen eigenen Treffer bei.

Ex-Hoffenheimer rettet die Gunners

„Nelsons Sieg“ nennt der ‚Mirror‘ das Last-Minute-3:2 des FC Arsenal gegen den AFC Bournemouth. In der Tat hatte der frühere Hoffenheimer Reiss Nelson großen Anteil am erfolgreichen Ausgang für die Gunners. Den Ausgleich zum 2:2 durch Ben White bereitete der Rechtsaußen vor, ehe er den Ball per sehenswertem Volley zum 3:2 selbst in die Maschen drückte – sieben Minuten nach Ablauf der regulären Spielzeit wohlgemerkt. „Nelson hält Titeltraum mit einem schönem späten Tor aufrecht“, schreibt die Tageszeitung dazu. Das Eigengewächs der Londoner hat das Emirates Stadium mit seinem Tor in eine regelrechte Ekstase versetzt. Selbst Arsenal-Coach Mikel Arteta gab zu, er habe „das Stadion noch sie so gesehen oder gehört.“