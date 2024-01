Die FT-Topelf des 19. Spieltags

Spieler des Spieltags: Deniz Undav

Wir hätten hier genauso gut Borussia Dortmunds Niclas Füllkrug, ebenfalls dreimal erfolgreich, nennen können. Für Undav sprach am Ende, dass der Stuttgarter alle Tore aus dem Spiel erzielt hat. Mit Bravour hat der EM-Kandidat den beim Afrika-Cup weilenden Serhou Guirassy vertreten. In dieser Form kommt Bundestrainer Julian Nagelsmann kaum an Undav vorbei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Wer ist euer Spieler des 19. Spieltags? Deniz Undav Niclas Füllkrug Chris Führich Justin Njinmah

Die Ergebnisse im Überblick

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 1:0

FC Augsburg - Bayern München 2:3

VfB Stuttgart - RB Leipzig 5:2

Werder Bremen - SC Freiburg 3:1

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 1:1

TSG Hoffenheim - 1. FC Heidenheim 1:1

Bayer Leverkusen - Bor. M’gladbach 0:0

Union Berlin - SV Darmstadt 98 1:0

Borussia Dortmund - VfL Bochum 3:1

Lese-Tipp

VfB kommentiert Neuhaus-Gerücht