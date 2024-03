Maatsen über BVB-Wechsel: „Als Ehre empfunden“

Ian Maatsen hat den Winterwechsel zu Borussia Dortmund Revue passieren lassen. „Ich habe das natürlich als Ehre empfunden, dass sich ein großer Klub um mich bemüht. In Chelsea haben wir das Jahr über durchgespielt und ich gehörte immer wieder mal zum Kader, als die Anfrage aus Dortmund kam. Ich wäre gern schon ins Trainingslager nach Marbella geflogen, aber die Dinge gestalteten sich kompliziert, und als Spieler kannst du eben nicht mehr machen als warten“, so die Leihgabe des FC Chelsea gegenüber BVB-Vereinsmedien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Maatsen fährt fort: „Dann ging auf einmal alles ganz schnell. Die Einigung zwischen Chelsea und dem BVB, der Flug nach Deutschland und am nächsten Tag gleich das erste Spiel. Und was soll ich sagen: Es ist ganz gut gelaufen.“ In Dortmund mauserte sich der 21-jährige Niederländer auf Anhieb zum Stammspieler. Mit seinen starken Leistungen dürfte sich der bis zum Sommer ausgeliehene Youngster auch für eine feste Verpflichtung empfehlen. Rund 35 Millionen Euro müsste Schwarz-Gelb dann auf den Tisch legen.