Luiz‘ Statement zur Klubsuche

David Luiz hat noch keine Entscheidung hinsichtlich seines künftigen Arbeitgebers getroffen. Zu den jüngsten Gerüchten um seine Person schrieb der brasilianische Innenverteidiger in einem Instagram-Post: „Jeden Tag eine neue Fake News, jeden Tag ein neuer Lügner“. Zuletzt wurde Luiz, dessen Vertrag beim FC Arsenal nicht verlängert wurde, von ausländischen Medien mit US Salernitana und Adana Demirspor in Verbindung gebracht.

Weder der italienische noch der türkische Klub scheint für den 34-Jährigen jedoch ein Thema zu sein. Nach wie vor, so berichtet Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano, wartet Luiz auf das richtige Angebot. Mögliche Stationen könnten Klubs in seiner Heimat Brasilien oder Portugal sein.