Klaas im Anflug auf Paderborn

Sebastian Klaas (23) wird wohl in der kommenden Saison in der zweiten Liga auflaufen. Wie das ‚Westfalen-Blatt‘ berichtet, zieht es den Spielmacher vom VfL Osnabrück zum SC Paderborn, der Transfer stehe kurz vor dem Abschluss. Der Vertrag an der Bremer Brücke läuft zum Saisonende aus.

Klaas hatte sich 2013 der Osnabrücker Jugendabteilung angeschlossen. In der laufenden Saison gehört das Eigengewächs in der dritten Liga zu den absoluten Leistungsträgern. In 38 Pflichtspielen erzielte er neun Treffer und legte ebenso viele Tore auf.