„Top-Transferziel“: Liverpool hat van Dijk-Nachfolger im Blick

Angesichts des in wenigen Monaten auslaufenden Vertrags von Kapitän Virgil van Dijk (33) halten die Verantwortlichen des FC Liverpool Ausschau nach Verstärkungen für die Abwehrreihe. Gespräche über eine Verlängerung mit dem niederländischen Innenverteidiger sind zwar angelaufen, eine Tendenz zeichnet sich bislang aber nicht ab.

Nach van Dijk, Flügelspieler Cody Gakpo (25), Mittelfeldmann Ryan Gravenberch (22) sowie Cheftrainer Arne Slot könnte ein weiterer Niederländer den Weg an die Anfield Road finden. Ein Bericht des vereinsnahen ‚Rousing The Kop‘ suggeriert, dass Jorrel Hato bei den Reds hoch in der Gunst steht.

Der erst 18-jährige Abwehrspieler sei sogar das „Top-Transferziel“ für den Sommer. Hato wurde zuletzt vermehrt als Linksverteidiger eingesetzt, kann aber auch in der Abwehrzentrale agieren. Und als Innenverteidiger wird ihm eine steile Karriere vorhergesagt – auf der Insel könnte er somit eines Tages in die Fußstapfen von van Dijk treten.

Namhafte Konkurrenz

In den zurückliegenden Wochen sollen die Liverpooler Scouts den Youngster regelmäßig beobachtet haben. Dabei überzeugte der dreifache Nationalspieler auf ganzer Linie. Allerdings spielte sich Hato unweigerlich auch in den Fokus anderer Topklubs.

Unter anderem Real Madrid soll an dem offensivstarken Linksfuß dran sein, der in der laufenden Saison schon an sieben Toren direkt beteiligt war und noch langfristig bis 2028 an Ajax gebunden ist. Entsprechend üppig dürfte die Ablöse im Falle eines Verkaufs ausfallen.