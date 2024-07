Juve hat Sancho-Alternative im Blick

Juventus Turin schaut sich auf dem Transfermarkt nach Alternativen zu den Wunschzielen Jadon Sancho (24) und Karim Adeyemi (22) um. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, hat die Alte Dame dabei ein Auge auf den 27-jährigen Pepê vom FC Porto geworfen. Sein bis 2027 datierter Vertrag besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro, Porto könnte sich laut der Zeitung aber schon mit 30 Millionen zufriedengeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der brasilianische Linksaußen, dem in der abgelaufenen Saison in 41 Partien sieben Tore und zehn Assists gelangen, wurde mit einer Berufung in die Nationalmannschaft belohnt. Mit der Seleção schied Pepê gegen Uruguay (2:4 n.E.) im Viertelfinale der Copa América aus.