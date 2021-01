Hendrix verlässt Eindhoven

Nach über 16 Jahren bei der PSV Eindhoven zieht Jorrit Hendrix weiter. Wie der niederländische Erstligist verkündet, ist man sich mit Spartak Moskau über einen Transfer des 25-jährigen Mittelfeldspielers einig. Vorbehaltlich des Medizinchecks wird Hendrix einen Vertrag in der russischen Hauptstadt unterschreiben. Zu den Ablösemodalitäten macht Eindhoven keine Angaben.

Hendrix war bereits 2004 zur PSV gekommen, durchlief dort diverse Jugendmannschaften, schaffte den Sprung zum Profi und debütierte 2016 für die niederländische Nationalmannschaft. In der laufenden Saison stand er in insgesamt 16 Pflichtspielen auf dem Platz – siebenmal von Beginn an.