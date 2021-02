Lennon tritt bei Celtic zurück

Neil Lennon ist mit sofortiger Wirkung als Trainer von Celtic Glasgow zurückgetreten. Wie der schottische Klub mitteilt, übernimmt Co-Trainer John Kennedy interimsweise.

Die Kritik am Nordiren wurde zuletzt immer lauter, weil die Ergebnisse nicht mehr zufriedenstellend waren. Der Abstand zum Erzrivalen Glasgow Rangers ist auf mittlerweile 18 Punkte angestiegen.

Celtic Football Club today announced that Neil Lennon has resigned from his position as Football Manager with immediate effect.



We thank Neil sincerely for all he has done for the club and we wish him every success going forward.