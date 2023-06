Burnley holt O’Shea

Premier League-Aufsteiger FC Burnley hat Dara O’Shea verpflichtet. Der 24-jährige Innenverteidiger kommt von West Bromwich Albion und bindet sich bis 2027.

We're delighted to announce the signing of Republic of Ireland international Dara O’Shea from West Bromwich Albion ✍️



O’Shea joins the club on a four-year deal - keeping him at Turf Moor until at least 2027 🇮🇪