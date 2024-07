Wolfsburg: Cerny vor Blitz-Abschied

Flügelspieler Vaclav Cerny sitzt beim VfL Wolfsburg auf gepackten Koffern und steht kurz vor dem Abschied aus der Autostadt. Laut ‚Sky‘ zieht es den 26-jährigen Tschechen auf Leihbasis zu den Glasgow Rangers. Vom VfL hat Cerny dem Bezahlsender zufolge grünes Licht für den Wechsel nach Schottland erhalten. Ob eine Kaufoption Teil des Deals wird, lässt ‚Sky‘ offen. An Wolfsburg ist der Sommereinkauf aus dem Vorjahr noch bis 2027 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vergangenes Jahr war der Linksfuß für acht Millionen Euro von Twente Enschede zu den Wölfen gewechselt. Einen Stammplatz auf der rechten Außenbahn konnte sich Cerny jedoch nicht erkämpfen. In lediglich rund der Hälfte seiner 25 Pflichtspieleinsätze stand der Offensivspieler in der Startformation. Cerny erzielte in diesen aber immerhin fünf Treffer und bereitete ein weiteres Tor direkt vor.