Bericht: Bayer mit neuem Stürmer einig

Bayer Leverkusen macht einen großen Schritt in Richtung der Verpflichtung von Borja Iglesias. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist sich der Bundesliga-Klub mit dem Stürmer von Betis Sevilla über einen Wechsel einig. Der 31-Jährige möchte in die Bundesliga kommen und unter Trainer Xabi Alonso spielen.

Eine nicht unwesentliche Hürde bleibt aber noch: Im Poker zwischen den Vereinen ist noch keine Einigung in Sicht, sogar in puncto Transfermodell gibt es noch Unklarheiten. Während sich Bayer eine Leihe vorstellt, möchten die Andalusier am liebsten verkaufen. Die klare Wechselbereitschaft des routinierten Spaniers dürfte Bayer allerdings in die Karten spielen.

Schnelle Einigung der Klubs: Bayer schnappt sich Iglesias

Iglesias, der 2019 für rund 30 Millionen Euro von Espanyol Barcelona zu Betis gewechselt war, hat in dieser Saison seinen sichereren Stammplatz im Sturmzentrum verloren. In der La Liga-Saison ist der physisch starke Neuner noch ohne Tor. In Leverkusen soll sich das ändern: Die Werkself braucht ihn als Ersatz für Victor Boniface (23), der bis in den April hinein ausfällt. Aktuell steht Alonso in Person von Patrik Schick (27) nur ein nomineller Mittelstürmer zur Verfügung.

Update (17:43 Uhr): Leverkusen und Betis haben nun ebenfalls eine Einigung erzielt. Laut ‚Sky‘ läuft es auf ein halbjähriges Leihgeschäft mitsamt Kaufoption über acht Millionen Euro hinaus.