City baggert an Lyon-Talent Aouar

Houssem Aouar von Olympique Lyon ist in den Fokus von Manchester City geraten. Laut der ‚L'Équipe‘ sind die Citizens und insbesondere Pep Guardiola sehr angetan von den Fähigkeiten des 21-jährigen Mittelfeldspielers. Aouar glänzt bei OL auf der Achter-Position und war in 37 Pflichtspielen an 16 Treffern direkt beteiligt.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie zwingen Lyon zu Spielerverkäufen auf dem kommenden Transfermarkt. Aouar, der eigentlich noch bis 2023 vertraglich gebunden ist, soll ordentlich die Kasse füllen. 50 Millionen Euro ruft Lyon für sein Mittelfeldjuwel auf. Auch Paris St. Germain soll sich bereits nach dem französischen U21-Nationalspieler erkundigt haben.