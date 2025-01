Macht Milan jetzt Ernst bei Rashford? | Flicks erste Titelchance

Stoppt Rashford die Milan-Krise?

In Italien steht nach dem gestrigen 1:1 gegen Cagliari Calcio der AC Mailand im Fokus. Denn die Punkteteilung ist zu wenig für die stolzen Rossoneri. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ präsentiert Milan auf ihrer heutigen Titelseite jedoch eine Lösung, um ähnliche Ergebnisse in Zukunft zu verhindern: „Sofort Rashford“ lautet die Schlagzeile von Italiens größter Sportzeitung. Die Botschaft scheint klar: Marcus Rashford, der Manchester United verlassen darf, könnte Milan sofort weiterhelfen. Doch ist dem tatsächlich so? Kann ein einzelner Spieler ohne Spielpraxis das Ruder herumreißen?

Zumal beim Tabellensiebten der Serie A zurzeit einiges im Argen liegt. Der neue Milan-Coach Sérgio Conceição sagte im Anschluss an das Remis gegen Cagliari: „Ich habe die schlechteste erste Halbzeit seit meinem ersten Training hier gesehen.“ Das Gegentor fiel dann auch noch aufgrund eines schweren Patzers von Torhüter Mike Maignan (29), der einen haltbaren Ball durch die Finger ins lange Eck gleiten ließ. Jener Maignan-Patzer könnte dazu führen, dass die Bemühungen um Rashford nun intensiviert werden. Die ‚Gazetta dello Sport‘ schreibt zumindest, dass „Maignans Fehler die englische Personalie beschleunigt“.

Flicks erste Titel-Chance mit den Katalanen

In Spanien steht der Clásico im Vordergrund. Die vier größten Sport-Zeitungen des Landes widmen dem heutigen Supercopa-Finale ihre Titelseite. Vor allem für den FC Barcelona ist es ein wichtiges Spiel, schließlich könnte man den ersten Titel seit der Amtsübernahme von Hansi Flick einheimsen. Die katalanische ‚Sport‘ titelt deshalb in freudiger Erwartung: „Flicks Erster“. Für die Mundo Deportivo ist die Partie „mehr als ein Clásico“.

Das in Saudi-Arabien ausgetragene Finale könnte brisanter kaum sein. Der FC Barcelona, der zuletzt den Zwist um die Registrierung von Dani Olmo (26) gewann, hat nach einem starken Saison-Beginn zuletzt etwas schleifen lassen. Nach dem furiosen 4:0-Auswärtserfolg im Bernabéu stand man sowohl in der Liga als auch in der Champions League an der Spitze. Seit dieser Partie beider Klubs hat sich der Wind gedreht. Denn es steht wieder besser um die Königlichen und Trainer Carlo Ancelotti (65). Mit sieben Siegen aus den vergangenen acht Partien ist Real in der Liga am Rivalen vorbeigezogen.