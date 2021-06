Ex-Hamburger Jung nach Fürth

Greuther Fürth kann den nächsten Sommer-Neuzugang begrüßen. Der Bundesliga-Aufsteiger verkündet offiziell die Verpflichtung von Innenverteidiger Gideon Jung, der einen Zweijahresvertrag erhält und ablösefrei nach Franken wechselt.

Fürths Sportchef Rachid Azzouzi: „Gideon will bei uns wieder richtig durchstarten und weiß, was uns in der ersten Liga erwartet. Seine Variabilität, gepaart mit seiner Erfahrung werden uns sehr gut tun und er passt auch charakterlich hervorragend in unsere Truppe.“

Sieben Jahre in Hamburg

„Ich freue mich so sehr, dass der Wechsel geklappt hat“, sagt Jung über sein bevorstehendes Engagement bei der Spielvereinigung, „ich habe in den Gesprächen gemerkt, mit welcher Leidenschaft und Professionalität die Verantwortlichen in Fürth agieren und genau das hat auch die Mannschaft in der vergangenen Saison verkörpert. Schön, dass ich jetzt ein Teil davon sein darf.“

Sieben Jahre lang war der 26-jährige gebürtige Düsseldorfer für den Hamburger SV aufgelaufen, ehe vor wenigen Tagen die Vertragsauflösung erfolgte. Insgesamt 143 Profispiele bestritt er für die Rothosen.