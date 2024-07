40 Millionen: Chelseas Gallagher vor dem Absprung?

Ein Einsatz im EM-Finale gegen Spanien (1:2) blieb Conor Gallagher in der englischen Nationalmannschaft in diesem Sommer verwehrt. Dennoch kam der 24-Jährige auf fünf Turniereinsätze und bestätigte damit weiter sein Können. Seit einigen Saisons geht es in der Karriere des Eigengewächses des FC Chelsea stetig bergauf. In der vergangenen Spielzeit führte der zentrale Mittelfeldspieler die Blues sogar 24 Mal als Kapitän aufs Feld.

Trotzdem werden sich die Wege von Gallagher und seinem Jugendklub mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit trennen. Der Vertrag des Rechtsfußes läuft nur noch bis zum Ende dieser Saison, Vertragsgespräche verliefen bisher erfolglos. Die Parteien liegen in ihren Vorstellungen weit auseinander. Somit erhöht sich der Verkaufsdruck bei Chelsea, das nach den großen Ausgaben der vergangenen Saisons dringend Einnahmen benötigt. Atlético Madrid baggert seit einigen Wochen am englischen Nationalspieler, eine Einigung rückt näher.

Chelsea fordert bis zu 40 Millionen

Das Interesse der Colchoneros besteht seit Mai, nach Informationen von Fabrizio Romano befinden sich beide Klubs aktuell in konkreten Gesprächen über den Wechsel von Gallagher in die spanische Hauptstadt. Die Londoner fordern etwa 35 bis 40 Millionen Euro inklusive Boni für den Achter. Atlético wiederum lockt mit der Aussicht auf Champions League. Neben den Spaniern ist dem Vernehmen nach auch Chelseas Ligarivale Aston Villa an Gallagher interessiert.