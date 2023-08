Nach langem Hin und Her: Kamada wechselt zu Lazio

Die Zukunft von Daichi Kamada ist nach zähen Verhandlungen geklärt. Der 26-jährige Offensivakteur wechselt in die Serie A. Allerdings kommt der Japaner nicht wie lange Zeit angenommen beim AC Mailand, sondern bei Ligarivale Lazio Rom unter. Die Hauptstädter verkünden die Ankunft des Ballkünstlers offiziell. Medizincheck und Vertragsunterschrift stehen noch aus.

Der Transfer geht ablösefrei über die Bühne, sein Arbeitspapier bei Eintracht Frankfurt ließ Kamada Ende Juni auslaufen. Eine Verlängerung hatte der 29-fache Nationalspieler abgelehnt. Mit Lazio wird der Zehner in der neuen Saison in der Champions League an den Start gehen.

Seit seinem Wechsel zur SGE im Jahr 2017 stand Kamada 178 Mal für die Adler auf dem Rasen. Neben 40 eigenen Treffern legte er weitere 33 Tore auf. Schnell avancierte der 1,84 Meter große Rechtsfuß zum Stammspieler und zählte in den vergangenen Spielzeiten zu den absoluten Leistungsträgern am Main. Seine größten Erfolge mit der Eintracht waren der DFB-Pokal-Sieg 2018 sowie der Gewinn der Europa League 2022.