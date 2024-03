City-Flop Phillips zurück zum Ex-Klub?

Kalvin Phillips könnte seine Odyssee beenden und zurück zu Leeds United wechseln. Der ‚Sun‘ zufolge plant Leeds den Mittelfeldspieler zurück an die Elland Road zu holen, sofern dem derzeitigen Zweitligisten die direkte Rückkehr in die Premier League gelingt. Phillips verbrachte insgesamt zwölf Jahre bei seinem Heimatklub, ehe er 2022 für 49 Millionen Euro zu Manchester City wechselte. Aktuell ist der von den Skyblues Aussortierte an West Ham United verliehen.

Aber auch bei den Hammers ist der 28-Jährige seit seinem Leihwechsel im Januar noch nicht glücklich geworden. Von seinen neun Einsätzen absolvierte der Sechser keinen einzigen über die vollen 90 Minuten. Der 31-fache englische Nationalspieler ist zudem auch weit von einer EM-Nominierung entfernt. Bei Leeds hofft man darauf, dass Phillips in seiner Heimat wieder an alte Leistungen anknüpfen kann. An ManCity ist der Rechtsfuß noch bis 2028 vertraglich gebunden.