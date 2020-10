Juve: Chiesa ersetzt Costa

Juventus Turin reagiert auf den bevorstehenden Abschied von Douglas Costa zum FC Bayern mit der Verpflichtung von Frederico Chiesa. Der 22-jährige Außenstürmer kommt nach übereinstimmenden Medienberichten vom AC Florenz zum italienischen Serienmeister und unterschreibt ein Arbeitspapier bis Sommer 2025.

Bei der Ablösesumme kursieren unterschiedliche Angaben: Während ‚Sky Italia‘-Journalist Fabrizio Romano von 50 Millionen Euro berichtet, meldet dessen Kollege Gianluca Di Marzio ein Volumen von 60 Millionen Euro Ablöse. So oder so lässt sich die Alte Dame den Transfer einiges kosten. Chiesa Nachfolger in Florenz soll wiederum José Callejón (33) heißen, jahrelang im Diensten der SSC Neapel.