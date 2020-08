Newcastle ist raus: Tendenz Schalke-Verbleib bei Bentaleb

Bleibt Schalke 04 auf Nabil Bentaleb (25) sitzen? Derzeit sieht es ganz danach aus. Nach ‚Sport1‘-Informationen ist Newcastle United inzwischen von einer Festverpflichtung abgerückt. Demnach blieb sowohl bei der Ablöse als auch beim Gehalt eine Einigung aus. Newcastle-Coach Steve Bruce sei letztlich „nicht vollends von einem Bentaleb-Kauf überzeugt gewesen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da laut ‚Sport1‘ der zuletzt ebenfalls gehandelte Serie A-Vertreter Hellas Verona für Bentaleb keine Option ist, deutet derzeit nichts auf einen Transfer des Algeriers hin. Im Schalker Trainingslager im österreichischen Längenfels bestätigte dies Sportvorstand Jochen Schneider: „Stand heute gehe ich davon aus, dass er bei uns bleibt, weil auch schlichtweg nichts Konkretes vorliegt.“

Rund eineinhalb Monate bleiben Schneider und Co. noch, um einen Abnehmer zu finden. Andererseits präsentierte sich Bentaleb in Österreich bislang in guter Form und könnte den Königsblauen sportlich noch von Wert sein. Ein Verbleib in Gelsenkirchen erscheint immer realistischer.