Zwei Bundesliga-Debütanten beim BVB

Der heutige Samstag ist ein Meilenstein in den Karrieren von Almugera Kabar und Cole Campbell. Beim Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg standen beide erstmals in der Bundesliga für den BVB auf dem Platz. Erstgenannter wurde nach 68 Minuten für den verletzten Julian Ryerson eingewechselt. Campbell betrat in der 88. Minute für Donyell Malen das Feld.

Kabar stammt aus der Dortmunder Jugend und wurde mit der deutschen U17-Nationalmannschaft Europa- und Weltmeister. Campbell war 2022 vom isländischen Klub Breidablik zu den Borussen gewechselt. Seit diesem Sommer sind sie Teil des Profikaders beim BVB. Sportlich hätten sich beide ihr Debüt aber sicherlich anders vorgestellt: Dortmund verlor mit 1:2 gegen die Augsburger. Doppelt bitter kam es für Kabar: Der robuste Linksfuß wurde in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.