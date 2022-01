Bericht: River-Juwel Álvarez vor Wechsel zu ManCity

Manchester City gewinnt offenbar das Rennen um Júlian Álvarez. Wie der argentinische Journalist Hernán Castillo berichtet, steht der Verkauf des Stürmers von River Plate kurz bevor. Die Skyblues ziehen offenbar die Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unklar ist, wann der Transfer vollzogen wird. Laut Castillo möchte River den 21-Jährigen gern bis zum Sommer halten. Ob ManCity denselben Plan verfolgt oder schon im Januar Álvarez nach Manchester holen möchte, wird nicht berichtet.

Der fünffache argentinische Nationalspieler war in der abgelaufenen argentinischen Saison mit 18 Toren und sieben Vorlagen in 21 Einsätzen maßgeblich daran beteiligt, dass River Plate den Meistertitel einfahren konnte. Neben ManCity zeigten auch diverse andere europäische Topklubs Interesse an Álvarez, unter anderem auch der FC Bayern.