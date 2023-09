Bayern-Transfer: Der Stand bei Irankunda

Im Frühjahr wurde der Name Nestory Irankunda heiß beim FC Bayern gehandelt. Der Flügelspieler stehe vor einem Engagement an der Säbener Straße, der Transfer sei praktisch eingetütet. Das berichteten Medien in Deutschland und Irankundas australischer Heimat unisono.

Unter der Anzeige geht's weiter

Offenbar vorschnell, denn passiert ist seitdem nichts. Was ist also der Stand beim Talent des Erstligisten Adelaide United? Wie ‚Sport1‘ berichtet, arbeiten die Bayern weiterhin am Transfer. Es soll die Hoffnung bestehen, dass schon bald eine Einigung mit Irankundas Klub erreicht werden kann.

Lese-Tipp

Sommer reflektiert Bayern-Zeit

Ehe der 17-Jährige, der bereits im März für die australische A-Nationalmannschaft nominiert wurde, an der Säbener Straße aufschlägt, würde aber wohl auch im Fall einer baldigen Transfer-Übereinkunft noch etwas Zeit vergehen. ‚Sport1‘ zufolge sieht der Plan der Bayern vor, Irankunda erst 2024 nach München zu holen, wenn der Rechtsfuß volljährig ist.