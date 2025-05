Gladbach: Itakura mit klarer Wechselpräferenz

Die Wege von Ko Itakura und Borussia Mönchengladbach werden sich am Saisonende aller Voraussicht nach trennen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird der 28-Jährige von seiner Ausstiegsklausel in Höhe von zwölf Millionen Euro Gebrauch machen, um sich im Sommer einem neuen Verein anzuschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wohin es den Japaner verschlägt, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Tendenz ist derzeit allerdings klar die Premier League, die in Itakuras Heimat einen immensen Stellenwert hat. Ein Verbleib in der Bundesliga ist laut dem Fachmagazin zwar nicht ausgeschlossen, aber auch nur vorstellbar, wenn der FC Bayern oder Borussia Dortmund ein ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des Innenverteidigers haben. Bisher liegt allerdings noch kein Angebot auf dem Tisch.