FC Bayern: Sané peilt Trainingsrückkehr an

Leroy Sané wird bald wieder am Mannschaftstraining des FC Bayern München teilnehmen können. Wie der ‚kicker‘ berichtet, liegt der Flügelspieler nach seiner Schambein-OP voll im Plan und peilt an, ins reguläre Training einzusteigen, sobald seine Mannschaftskollegen aus dem Trainingslager in Südkorea zurückgekehrt sind. Am gestrigen Mittwoch machte sich der FCB-Tross in Richtung Asien auf, am Montagmorgen kehren die Spieler bereits wieder zurück.

Sané bleibt dagegen in München und setzt an der Säbener Straße sein Reha-Programm fort. Der 28-Jährige hatte sich unmittelbar nach dem EM-Aus der deutschen Mannschaft gegen Spanien (1:2) unters Messer gelegt. Harry Kane (31), Matthijs de Ligt (24), Dayot Upamecano (25) und Kingsley Coman (28), die allesamt beim Turnier mindestens bis ins Halbfinale gekommen waren, fehlen ebenfalls in Südkorea und steigen am Montag planmäßig ins Mannschaftstraining ein.