Ouédraogo erreicht schriftliches Angebot

Für womöglich nur sieben Millionen Euro darf Assan Ouédraogo den FC Schalke 04 im Sommer per Klausel verlassen. Entsprechend stehen Topklubs Schlange beim Mittelfeldjuwel. Der FC Bayern traf das Lager des 17-Jährigen kürzlich, auch Eintracht Frankfurt wirbt hartnäckig. Der AC Mailand ist ebenfalls dran.

Doch die besten Karten, so wurde zuletzt berichtet, hat RB Leipzig. Und nun sind die Sachsen offenbar einen weiteren Schritt in Richtung Verpflichtung zur neuen Saison gegangen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der amtierende DFB-Pokalsieger dem U17-Welt- und Europameister ein konkretes Vertragsangebot unterbreitet.

Eine Entscheidung geht damit aber nicht einher, wie ‚Sky‘ ausdrücklich betont. Ouédraogo, der aktuell an einem Syndesmosebandriss laboriert, konzentriere sich auf Schalke und seine Reha. In der Rückrunde will er seinem Ausbildungsklub schließlich noch im Abstiegskampf der zweiten Liga helfen.