Bochum: Fünf BVB-Profis gehandelt

Der VfL Bochum hat sich im abgelaufenen Transferfenster mit etlichen Spielern von Borussia Dortmund beschäftigt. Bekannt war bereits, dass der VfL gerne Giovanni Reyna (21) ausgeliehen hätte, der BVB sich aber querstellte.

Auch Offensivtalent Julian Hettwer (21) aus der zweiten Mannschaft war ein konkretes Thema in Bochum, kam letztlich aber aufgrund der zu hohen Ablöseforderung nicht.

Keine Chance bei Moukoko

Einem Bericht der ‚WAZ‘ zufolge wurde darüber hinaus der Name Salih Özcan (26) diskutiert. Der Sechser war nur ein loses Thema, wechselte schließlich auf Leihbasis zum Ligarivalen aus Wolfsburg.

Informationen sollen sich die Bochumer auch über Youssoufa Moukoko (19) eingeholt haben. Die Spielerseite habe aber „früh [….] abgeblockt“ – Moukoko landete, ebenfalls per Leihe, in Frankreich beim OGC Nizza.

Wätjen ein Kandidat?

Erfolgreicher war man bei Samuel Bamba (20), der nach seinem Vertragsende in Dortmund ablösefrei zum VfL wechselte. Grundsätzlich, berichtet die ‚WAZ‘, beobachtet Bochum die Spieler in der U19 und U23 des BVB „intensiv“, will aber nicht zum Ausbildungsverein des Revierivalen verkommen.

Das Transfermodell Leihe ohne Kaufoption, wie es bei Reyna geplant war, soll daher eine Ausnahme bleiben. Eine solche würde man laut der Regionalzeitung aber bei Kjell Wätjen (18) machen.

Der zentrale Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison zu seinen ersten beiden Profieinsätzen, ist in der neuen Spielzeit noch ohne Minuten unter Nuri Sahin. Mehr Spielpraxis wäre gewiss in Bochum drin – ob diese Spur konkret wird, ist aber noch nicht abzusehen.