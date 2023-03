Fortuna bindet Niemiec

Fortuna Düsseldorf geht in eine gemeinsame Zukunft mit Stürmer Jona Niemiec. Wie der Zweitligist offiziell bekanntgibt, unterschreibt der 21-Jährige seinen ersten Profivertrag. Über die genaue Vertragslänge macht die Fortuna keine Angaben.

Vorstand Klaus Allofs ist frohen Mutes: „Mit Jona Niemiec haben wir einen Spieler weiter an uns binden können, der unserem Spiel mit seiner herausragenden Schnelligkeit eine wichtige Komponente verleiht. Dabei steht Jona noch am Anfang seiner Entwicklung. Wir geben ihm dafür die nötige Zeit und wissen, dass er bei unserem Trainerteam in guten Händen ist. Wir sind uns sicher, dass Jona unserer Fortuna noch viel Freude bereiten wird.“

